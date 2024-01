El duro relato de los papás del desaparecido: 'Su bebé lo espera, estamos desesperados'

Desde hace días que las redes sociales están repletas de la fotografía de Facundo Correa, un sanjuanino de 23 años que está desaparecido desde el 2 de enero. En ese contexto, los padres de este joven contaron a Diario 13 cuál es la situación que están atravesando y en que contexto su hijo dejó de comunicarse con ellos teniendo un bebé que lo espera cada día.

Guillermo José Correa, papá de Facundo José reveló que su hijo vivía en Concepción con ellos, en un pequeño departamento con su pareja y su bebé de 1 año y medio. Hace poco se había quedado sin trabajo, por lo que había comenzado a limpiar los vidrios de los vehículos que pasaban por Mendoza y Benavidez o por Rawson y San Lorenzo.

'Se quedó sin trabajo, tenía que darle de comer a su familia y él no encontró otra forma que no sea limpiar vidrios, por más que uno como padre le dijo que no era correcto o que no era el mejor trabajo, pero él me decía que no estaba haciendo nada malo que peor era robar. Estamos desesperados al no saber nada de él, su bebé que lo necesita', expresó Gladys Gómez, mamá del desaparecido.

Noticias Relacionadas Preocupación por un sanjuanino que lleva más de una semana desaparecido

En ese sentido el pasado martes 9 de enero hicieron la denuncia formal en la Policía de San Juan. En el marco de la investigación que realizan las autoridades con el objetivo de poder dar con el paradero del muchacho de 23 años, le comunicaron a Gladys y Guillermo que su hijo estaría junto a otro hombre.

'El martes hicimos la denuncia y sabemos que está con otro chico que se llama Franco Morales. Supuestamente según lo que nos dijo la Policía, pueden haberse ido de la provincia a dedo, pero está todo en investigación. Él vive en mi casa, en un departamento chiquito en el fondo con su esposa y su bebé. Es un niño guapo, un niño trabajador y re bueno. Si no está en la provincia queremos saber si está bien por lo menos', manifestó.

Por último, la madre de Facundo contó que si bien había ocasiones en las que él no regresaba a su hogar, siempre avisaba que estaba bien y en qué momento iba a regresar. Esto no ocurrió en esta ocasión, por lo que ellos mismos salieron de manera particular a buscarlo por los lugares que solía frecuentar por si de casualidad lograban verlo.

'Es la primera vez que se ausenta tanto tiempo, a lo mejor si se quedaba de vez en cuando en la casa de algún amigo y me avisaba. Me decía que estaba bien y que no me preocupara que al día siguiente volvía. Él siempre avisaba pero ahora desde el martes 2 de enero no lo vemos, no sabemos nada de él. Lo fuimos a buscar el miércoles a la mañana y a la noche donde él limpiaba vidrios. Fuimos el jueves, el viernes y así todos los días', sentenció.

Cualquier persona que lo vea por la vía pública o alguien que tenga algún dato sobre su paradero, puede llamar a los siguientes números de teléfono: 2644644681 o 2645732021.