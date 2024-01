Este fin de semana clausuraron cuatro fiestas en distintos departamentos

Durante la madrugada del domingo, la Policía de San Juan clausuró dos fiestas privadas, una en la localidad de La Bebida, en Rivadavia, y otra en El Médano, en el departamento Rawson. Ambos eventos carecían de las habilitaciones requeridas, según informes policiales. También se supo de la clausura de un boliche en Capital y de otra fiesta privada en un domicilio particular donde el dueño se hizo responsable de organizarla.

La fiesta en La Bebida fue clausurada alrededor de las 02:00, por falta de las habilitaciones necesarias establecidas por la legislación vigente y por disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

Posteriormente, a las 04:00, se procedió a la clausura de la "POOL PARTY" en El Médano, Rawson, ya que los responsables no contaban con las habilitaciones correspondientes para llevar a cabo la actividad.

En Capital, según las fuentes, el boliche ubicado en avenida Libertador no contaba con la habilitación del lugar de protección contra incendios, ya que la última inspección de seguridad la habían realizado en marzo del 2022.

Por otra parte, en Albardón, en una fiesta privada llamada "Summer Party", que se desarrollaba en Villa Luján, los efectivos policiales descubrieron que en el interior de la vivienda había al menos 80 personas y dos en la puerta les manifestaron que para poder entrar debían pagar $1.200. Posteriormente, una persona de 46 años de apellido López confirmó que era la dueña de la casa, se hizo responsable del evento y confesó no tener habilitaciones correspondientes.

Ambos eventos incurrieron en infracciones a los artículos 98, 99, 139, 143, 162, Inc. C de la Ley 941-R, art. 10 de la Ley 639-A, y art. 8, 9, 31, Inc. F y Ñ de la Ley 687-P.