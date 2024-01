El calvario de una familia de 10 personas que duerme en la calle

Este viernes 29 de diciembre, Sebastián Alvarado, un jornalero de 33 años, se quedó sin un techo para sus hijos y esposa. Desde ese día vive la calle y deambula por diferentes lugares porque la Policía los corre. Sebastián es padre soltero de tres adolescentes de 15, 14 y 12 años y hace más de 2 años conoció a su esposa, quien también tiene hijos.

Ella es mamá de una joven de 19 años, con un bebé que cumple dos años mañana 3 de enero y jóvenes de 16, 14 y 13 años. Juntos vivían hace poco más de un año en un rancho ubicado en el barrio Alberdi, ubicado en calle Mendoza, entre calles 10 y 11, en Pocito. Esa humilde casa de adobe y caña se la habían prestado a su pareja hace 8 años.

Pero un conflicto familiar provocó que Sebastián y su señora debieran irse. Cuando comenzaron a sacar los muebles, aseguran que fueron sus propios parientes quienes prendieron fuego lo poco que tenían. Dijo que sus vecinos le alertaron que el hogar se quemaba y no pudieron hacer mucho, ya que las cañas ardieron de inmediato y arrasaron con todo.

Esa misma noche, durmieron debajo de un puente, ubicado en Calle 16 y Aberastain mientras que en las siguientes encontraron una casa abandonada, en Calle 11 y Ruta 40, pero la Policía los corrió por precaución de que se quedaran a usurpar. En la noche del lunes, pararon en la plaza departamental y esta mañana, salió a pedir ayuda en la Municipalidad de Pocito.

"No quiero que me regalen nada. Todo lo cambio por trabajo", expresó Alvarado, quien contó que este martes 2 de enero su hija mayor está cumpliendo 15 años y lamenta no poder darle un día diferente. Aquellos que puedan ofrecerle ropa y calzado para los menores, un trabajo o una casa para cuidar pueden contactarse al 2644465377 o 2644828730.