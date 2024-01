Fue al fondo de casa a buscar la bici y se topó la peor sorpresa

Delincuentes ingresaron al fondo de una casa ubicada en el Barrio Universitario, en Capital, y robaron una bicicleta que estaba guardada en un gabinete donde los propietarios guardan varias pertenencias.

Los damnificados se dieron cuenta del hecho este lunes, pero no saben si el robo se consumó cuando estaban presentes en la vivienda o no. Ignacio Ricotti, víctima del hecho, contó que no sabe cuándo le robaron la bicicleta.

Desconoce si había gente en su casa cuando los delincuentes perpetraron el atraco, debido a que el rodado estaba guardado en un gabinete en el fondo de la vivienda. Casualmente, pese a que casi siempre estaba cerrado, el gabinete estaba abierto.

El rodado es marca Giant talón 4, posee pedales Shimano para mountain bike, cubiertas maxxis29 y puños color naranja. Para quienes puedan haber visto la bicicleta o, bien, la vean publicada en las redes sociales de venta, pueden comunicarse al número 2645897915.