Perdieron millones en un incendio de fardos: ¿Fue intencional?

Una empresa sufrió pérdidas millonarias a causa de un incendio que acabó con unos 9.000 fardos de pasto y que no se descarta que haya sido iniciado intencionalmente, informó la Policía. El siniestro ocurrió el pasado domingo en una gran finca situada en Ruta 20 entre calles 6 y 7, en las afueras del departamento 25 de Mayo. Parte de la propiedad es alquilada por la familia Bolzonella al Grupo Cinca, de servicios de logística y transporte.

Este grupo también posee emprendimientos agroindustriales relacionados con la producción de alfalfa y derivados. Es por eso que tienen rentado ese espacio de grandes dimensiones para la plantación de pasto y posterior elaboración de fardos, indicaron los voceros. El fuego se inició en la noche del domingo, en una parte descampada, alejada a las instalaciones, donde se encontraban los bloques de alfalfa, indica el parte policial.

Según el encargado de la finca, un hombre de 32 años cuya identidad no fue brindada, fueron 9.000 fardos destruidos por las llamas. Este lunes, fuentes de la empresa señalaron que todavía no tenían el número final y que el que trascendió es uno aproximado. También indicaron que por fortuna el fuego no alcanzó maquinaria ni tractores, y que tampoco hubo daños estructurales. Desde el Grupo Cinca no quisieron brindar un número de las pérdidas.

Pero explicaron que en el mercado, dependiendo de la calidad de la alfalfa, un fardo tiene un valor de entre $2.000 y $3.000. Es por eso que el perjuicio económico oscila entre los 18 y los 27 millones de pesos. Respecto a las causas del siniestro, en la empresa se limitaron a decir que en el lugar "no hay nada que produzca combustión", dando a entender que no fue posible un inicio fortuito, pero sin confirmar que fue intencional.

Por su parte, en la Policía señalaron que el origen del incendio está bajo investigación, sin descartar tampoco la posibilidad de que alguien lo haya provocado. Esa noche fueron comisionados los bomberos del Destacamento 5, con asiento en Caucete. También llegaron al lugar camiones con agua pertenecientes al municipio y trabajadores de la finca pusieron en funcionamiento las cisternas propias. Las pérdidas en ese sector fueron totales.