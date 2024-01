A plena luz del día se robaron una bicicleta que cuesta millones en Capital

Desde el pasado fin de semana un sanjuanino está tratando de dar con su costosa bicicleta, luego de que se la robaran cuando fue a hacer compras en Capital. Se trata de un rodado que su valor supera los 2 millones de pesos argentinos, que por ejemplo sólo su marco cuesta cerca de medio millón.

El afectado es Esequiel Correa, quien le contó a Diario 13 cómo fue el momento cuando le sustrajeron este rodado. En ese sentido reveló que se trataba de una Giant XTC, que es un modelo que no abunda en la provincia de San Juan. Sobre esto mencionó que todo ocurrió el pasado sábado 30 de diciembre, cuando pasadas las 14:00 fue a comprar al supermercado ubicado en Gral Acha, entre Rivadavia y Laprida.

'Es una bici bastante particular. Habrán 5 como mucho acá en San Juan y 2 o 3 incluyendo la mía, con esa combinación de colores. La iba a dejar atada como siempre lo hago en los pilares frente al supermercado pero en ese momento estaban todos ocupados, por eso decidí por mayor seguridad dejarla atada al lado del casino que se encuentra sobre la misma calle. Luego de terminar de hacer las compras, salí antes de las 15:00, fui a buscar la bici y resulta de que no estaba', expresó.

Correa contó que en ese momento notó una gran presencia policial en el ingreso a la Peatonal, por calle Rivadavia, los cuáles no se habría percatado del hecho. En ese contexto él se acercó a ellos para preguntarles cómo tenía que hacer para que pudieran buscar su rodado.

El precio del marco de la bicicleta

'Habían entre 10 y 12 policías en la Peatonal, todos conversando cuando a 30 metros me estaban cortando la cadena de la bici. Me tomaron los datos, las fotos de la bicicleta y empezaron a llamar a los del CISEM. Se pusieron a hablar por radio y me dijeron que tenía que ir a realizar la denuncia en la comisaría 3era con la documentación. Al momento de realizar la denuncia me dijeron que si conseguía las filmaciones de los locales que se las envíe por correo', manifestó.

Acerca de esto mencionó que desde el casino le manifestaron que sólo entregarán las imágenes de sus cámaras de seguridad, si lo solicitan desde el Tercer Juzgado de Instrucción que es el encargado de este caso. Debido a esto por el momento no han habido avances en la investigación.

'Me urge encontrarla porque es una bicicleta de competición con la que yo corría años atrás. El modelo nuevo está valiendo más de 2 millones de pesos y tampoco está tan equipada como yo la tenía. A la bici la utilizaba para hacer cicloturismo para mantener un mínimo de actividad física porque hacen años me operaron del corazón y no puedo estar en estado sedentario', señaló.