Caminaba por la Plaza 25 y terminó herida tras la caída de una rama

Este jueves 4 de enero por la mañana una familia oriunda de Jáchal fue protagonista de un accidente en la vía pública que afortunadamente no pasó a mayores. Una rama de tamaño considerable se desprendió de uno de los árboles de la Plaza 25 en Capital y por el susto la mujer se cayó contra uno de los canteros y terminó herida.

La víctima fue asistida por personas que pasaban por el lugar y luego fue atendida por personal del 107. Cintia Malla, la protagonista del hecho, explicó que iba caminando por la Plaza 25 junto a su esposo y su pequeño hijo de 8 años cuando fue sorprendida. “Escuchamos un ruido y por instinto corrimos", comenzó detallando.

Pero "mientras intentaba escapar, me tropecé con el cantero y me golpee muy fuerte en la pierna. De milagro no pasó nada”. De manera inmediata la mujer fue ayudada por su esposo y algunos transeúntes que pasaban por el lugar hasta que recibió asistencia de personal del Servicio de Emergencias del 107 para constatar lesiones.

Solo presentaba un hematoma en su pierna derecha y no fue necesario el traslado al nosocomio. La familia había llegado a primera hora desde Jáchal para realizar algunos trámites y ya se encontraba paseando por el centro de la Ciudad cuando fueron protagonistas del hecho. “Espero que no le pase a nadie más”, concluyó Malla.

(Fuente: Diario Huarpe).