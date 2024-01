Dormían, un ladrón entró a su casa y les robó la bici

En la madrugada del jueves, una familia del barrio Laprida en Chimbas sufrió el robo de su bicicleta, un medio de transporte que con esfuerzo lograron adquirir. Ellos están visiblemente enojados por la situación, por la manera en que los malvivientes ingresaron al hogar y sustrajeron la movilidad, porque inclusive rompieron un cerco de alambre de púas, que estaba fijado sobre la pared.

Al respecto Celina, la dueña de casa contó a Diario 13 que, se sabe que el ladrón no es de la zona y hacía días merodeaba el lugar. Acerca del día del robo, señaló: 'Fue a las 4 de la mañana, el tipo sacó la bici por arriba de la pared, arrancando el alambre de púas lo que provocó un ruido muy fuerte. Por ese estruendo que hizo, nosotros nos despertamos y gracias a Dios la Policía y la ambulancia vinieron a tiempo para socorrernos, pero el ladrón ya se había ido', expresó la damnificada.

En este sentido, la mujer dijo, 'esta situación me afectó mucho. Se me subió la presión y cómo tengo diabetes me sentía peor. Asi que vino la ambulancia, es la primera ve que se meten a robar a nuestra casa', indicó Celina. Por esto, la familia pide colaboración de la comunidad para recuperar su bicicleta. Cualquier persona que tenga información acerca del paradero de la bici puede comunicarse al 2646201272.

Esta es la bicicleta robada

Según indicaron los damnificados, los robos en el barrio Laprida y en todo lugar ya son moneda corriente, 'esto de los robos se ha generalizado. Hay peligro, delincuencia, inseguridad. Este barrio es tranquilo, pero cada tanto vez caras desconocidas, gente de viene de afuera y eso nos da inseguridad', cerró Celina.