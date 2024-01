Enfrentamiento entre bandas genera pánico en una zona de Rivadavia

Vecinos de Villa Lourdes en Rivadavia contaron que son víctimas, de manera constante, de los enfrentamientos a los tiros entre bandas. Aseguran que viven con miedo permanentemente y pese a las denuncias policiales, hasta el momento no lograron hacer nada. Una vecina, que por temor a represalias no se identificó, explicó que en la tarde de este domingo hubo una pelea y piden una solución pronta.

Debido a este nuevo enfrentamiento entre dos bandas, atravesaron por un momento de suma tensión. “Esto viene pasando desde hace rato, pero lo de ayer fue una batalla campal. Tuvimos mucho miedo por la balacera”, dijo la mujer. La víctima explicó que desde hace un tiempo un grupo de personas, que tiene problemas con las drogas, usurpó las instalaciones de un paseo comercial abandonado en Villa Lourdes.

“Desde que llegaron no paran de robar o hacer daño en el barrio y nadie hace nada. Cada dos por tres tienen alguna pelea con otros grupos”, detalló. “A mi mamá le entraron a robar una madrugada, no le pegaron, pero la amenazaron y la sentaron en una silla mientras se llevaron plata y algunas joyas. Hay una denuncia hecha en la policía, pero no tenemos solución”, dijo la vecina del lugar.

La mujer asegura que se sienten desprotegidos y que tienen mucho miedo por la situación que se vive. “Queremos que alguien nos dé una solución, no podemos seguir viviendo de esta manera”, concluyó. Por su parte desde la Comisaría 27ª argumentaron que no existió denuncia al respecto y que ni siquiera tienen registrado el hecho del que dan cuenta los vecinos.

(Fuente: Diario Huarpe).