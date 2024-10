Falsa amenaza de Bomba en el Cívico: la fuerte amenaza del autor de la llamada

Apenas pasadas las 15 de este jueves, una amenaza de bomba en el Centro Cívico obligó a las autoridades a activar el protocolo de evacuación. Luego del operativo correspondiente llegó el turno de la investigación, de la cual se conoció horas más tarde que el autor de la falsa denuncia fue un hombre que exigió 5 millones de pesos para desactivar el explosivo.

Luego de que el segundo Jefe de Bomberos, Dante Alleva confirmaron que se trató de una nueva falsa denuncia, se conocieron detalles de la conversación telefónica entre el sujeto y las autoridades. El individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, expresó: ‘Les llamo para decirles que acabo de poner una bomba en el Centro Cívico’

Las autoridades pidieron mayores precisiones y el sujeto les respondió: ‘Si no quiere que pase a mayores, quiero 5 millones de pesos. No sé si podrá pasarme la plata por Mercado Pago’. Lo que siguió, fue el hombre intentando convencer a las autoridades sobre la ubicación de la supuesta bomba, pero después les aseguró que no recordaba el lugar donde había dejado el explosivo.

La Policía está llevando a cabo un intenso operativo para localizar al autor del llamado. Una vez localizado, tomaran las medidas correspondientes.