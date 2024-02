Sorpresa y dolor en la Policía por el camionero baleado: 'Debemos dar la vida por los ciudadanos'

La muerte de un camionero a manos de un policía que le vació dos cargadores causó conmoción en la población sanjuanina. Para tratar de aclarar las dudas que existían sobre lo ocurrido se realizó una conferencia de prensa con la presencia de autoridades. Allí el titular de la Policía de San Juan aseguró que están dolidos ya que se supone que ellos deban dar la vida por los ciudadanos.

El Comisario General Eduardo Lirola, jefe de la Policía de San Juan, contó ante los medios de comunicación presentes cuál es el estado en que se encuentra la Fuerza Policial luego de un hecho tan grave. En ese sentido manifestó que todos están realmente sorprendidos del accionar del oficial Rodríguez, ya que no es algo habitual que un uniformado actúe de esa forma.

'Es un hecho sin precedentes en la Fuerza Policial. Esta es una situación particular y que no tenía nada que ver con el operativo. Sólo tenían que sacar el camión del lugar. Los policías tenemos la misión de proteger al ciudadano. La población debe sentirse protegida y el delincuente perseguido. Nos ha sorprendido. La Policía de San Juan esta dolida porque no es nuestra misión. Nosotros entregamos nuestra propia vida por cualquier ciudadano, para eso estamos, para eso nos recibimos y para eso trabajamos. Este hecho nos saca de contexto', expresó.

Lirola remarcó que todo el proceder policial estaba enfocado en evitar siniestros viales, incluso cuando ya se estaba desarrollando la persecución. Por ese motivo, nadie se esperaba que Ricardo Rodríguez utilizara 3 armas para dispararle al menos 16 veces al camión que estaba conduciendo la víctima, un riojano de 37 años llamado Federico Gastón Orihuela.

'El camión nunca llegó a la comisaría, se dio a la fuga por la ruta provincial y comenzó a la persecución. Ahí se dio aviso para que los patrulleros se sumen a la persecución. Cuando llegaron las motos del G.A.M lo que vieron fue que esta persona circulaba a altas velocidades y por el medio de la calle, no permitiendo que el personal lo rebasara. Por ese motivo ellos colocaron adelante entre 500 metros y 1 kilómetro para prevenir algún accidente', sentenció.