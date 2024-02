Quisieron robar 500 kilos de tomate en Pocito y los atraparon in fraganti

En horas de la noche del pasado lunes 5 de febrero se produjo un impactante intento de robo en la provincia de San Juan, precisamente en Pocito. Lo que ocurrió fue que delincuentes intentaron robarse media tonelada de tomates de una finca, pero fueron descubiertos por el propio dueño cuando intentaban escapar.

Raúl Galán, el damnificado, le contó a Diario 13 que todo ocurrió en el terreno que tiene situada en la zona centro de Carpintería. Debido a que en ese lugar la actividad delictiva ha crecido de manera considerable, él realiza patrullajes cada cierto periodo de tiempo. En ese contexto, descubrió delincuentes escapando de su propiedad.

'Estamos haciendo rondas todo el tiempo porque son más frecuentes los robos de uvas, pasas, tomates y hasta mangueras de riego. Entonces en el momento en que ingresé, encontré in fraganti a los ladrones con el auto estancado lleno de tomate, tratando de sacarlo. Se les quedó trabado y no pudieron sacarlo. Los alumbré con la camioneta y se dieron a la fuga. Me dio tiempo de llamar a la subcomisaría Castro que me dio una rápida respuesta', relató.

Una vez que Galán los alumbró con su camioneta, estas personas comenzaron a correr en diferentes direcciones para evitar ser detenidos. Precisamente estos sujetos escaparon por una zona lindera con montes altos, donde el damnificado los perdió de vista, mientras se quedaba cerca del Peugeot de color negro que dejaron abandonado.

'La Policía hizo un rastrillaje en la zona pero no pudo dar con ellos. A los 15 minutos se largó la lluvia con todo y borró hasta los rastros del lugar. El auto quedó secuestrado, están esperando que vengan peritos judiciales a tomar huellas dactilares y ver quién es el titular del vehículo. Yo vi a una sola persona, pero por lo que se ve y la cantidad de tomate que llevaban, seguramente son dos o tres', expresó.

Aproximadamente son entre 400 y 500 kilogramos los que estaban intentando robarse, repartidos entre diferentes bolsones. Sin embargo, el mayor daño lo hicieron al arrancar directamente las plantas, sin llevarse únicamente los tomates ya maduros. En ese sentido, manifestó que generalmente estas personas directamente venden los elementos que roban en redes sociales.

'Han arrancado las plantas, dejaron todo tirado y se fueron. Arrancan la planta y sólo se llevan el maduro, todo lo demás lo dejan tirado así que no tenemos oportunidad de que se madure el verde. Sacando la cuenta directa tenemos más o menos $125.000. En costo indirecto estimo que debe ser tres veces más por el daño que han hecho en las plantas, es tomate que seguramente no voy a poder recuperar con el tema de los peritajes', sentenció.