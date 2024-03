Amenazas de bombas en San Juan: los audios de las llamadas

Una mañana agitada se vivió este viernes en el Centro Cívico por una amenaza de bomba. El edificio debió ser evacuado. Horas después se conocieron los audios de la llamada anónima en la que un hombre alerta por la presencia de una persona en el segundo piso. El sujeto alegó que vio cómo dejaban el artefacto en una mochila amarilla. "Tuve la oportunidad de dialogar con la persona", aseguró.

"Me dijo que estaba cansado con la gente de la UFI que no le dan curso con las denuncias lo cual le pedí que tenga piedad porque acabo de ver muchos niños y esto va a ser una masacre", agregó el hombre que se comunicó con el 911 para informar la situación. Con voz tranquila, la persona pudo describir a quien habría dejado la mochila. "El sujeto tiene entre 46 y 50 años", consideró.

"Tomó en dirección a calle Las Heras", resaltó y luego, al ser consultado por como vestía, agregó: "zapatos, pantalón blanco y camisa blanca, estaba rapado. Me dijo que estaba cansado de hacer denuncias". Esta misma persona fue la que realizó los llamados dando aviso de la misma situación en Tribunales y en el Centro de Salud Báez Laspiur. También está el audio de la supuesta bomba colocada en Tribunales.

"Me dijo que iba a explotar a las 10 de la mañana, que le había caído bien y que si me podía retirar del lugar o irme 200 metros lejos", dijo. Sobre dónde dejó el artefacto, en esta oportunidad añadió: "En un basurero al ingreso de Tribunales, en el costado y en la cuneta dejó un paquete grande que largaba un olor feo. No puede ser que esté toda la Policía acá y no se de cuenta", indicó.