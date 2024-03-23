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La policía de San Juan reiteró el comunicado de DNI perdidos

Desde la Policía de San Juan nuevamente comenzaron a notificar a la comunidad sobre documentaciones perdidas, como DNI extraviados, en la vía pública que ahora están en su poder.
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La policía de San Juan reiteró el comunicado de DNI perdidos
Policial
sábado, 23 de marzo de 2024 · 11:00

La División Relaciones Policiales de San Juan informa a la comunidad sobre la aparición de una serie de documentos extraviados en la vía pública.

Si los ciudadanos reconocen alguno de los nombres mencionados a continuación, las fuerzas indicaron que se acerques a sus oficinas para recuperar la documentación:

DNI:
- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN
- CALDERON MARTIN
- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN
- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN
- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO
- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
- OROZCO LUIS ALBERTO
- BAMBA MIRTA SILVIA
- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL
- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
- HIDALGO JONATAN FABRICIO
- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
- CASTRO PATRICIA HAYDEE
- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA
- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCESLAO
- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
- HERRERA FACUNDO ANDRÉS
- FUENTES EMILIA VIRGINIA
- MORALES ARIANA CELENA
- CASTILLO QUIMEY LOURDES
- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ
- TORRES YAMILA ANABEL
- VILLARROEL MARTÍN FEDERICO
- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
- LUCERO ABEL SANTIAGO
- MOLINI HÉCTOR HUGO
- ORTEGA MAURIN MARTINA
- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO
- CASTRO IGNACIO ROMÁN
- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL
- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
- DÍAZ MARGARITA GLADYS
- MORALES PEDRO ORLANDO
- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA
- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABETH
- CAMPAÑA FRANCO DAVID
- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR
- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
- DE SANTIS NUNCIO
- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
- GUERRERO RICARDO ARIEL
- LUCERO YANELA MAGALÍ
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
- WAGNER MILAGROS VERÓNICA
- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
- ESPINOSA BRAIAN FIDEL
- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
- TEJADA FLORENCIA

CÉDULA de Conducir:
- GUZMÁN SARA GABRIELA
- PÉREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
- CORTÉZ ROBLES JOAQUÍN JOSÉ
- PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
- BUSTOS GRACIELA NIDIA
- ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

PASAPORTE:
- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

CARNET de Obra Social Provincia:
- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

LICENCIA de Conducir:
- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
- TAPIA RAMÓN ALBERTO
- MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO
- CARPENA

Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.

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extravío de la documentación RELACIONES POLICIALES ciudadanos

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