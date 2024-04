Revelaron cuál fue la causa de muerte del abuelo que hallaron en Rawson

Durante la mañana de este miércoles se conocieron importantes detalles acerca del inesperado hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Rawson. Se trata de que los estudios forenses terminaron de comprobar que esta persona murió por causas naturales.

Iván Grassi, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 que es lo que se sabe hasta el momento sobre la defunción de este anciano de 80 años que vivía en soledad en el callejón García en Rawson.

'Tomamos conocimiento por parte de la comisaría 6ta de Rawson, el hallazgo de una persona sin vida. Nos constituimos en el lugar, tomamos las medidas de rigor y no se encontró en ese momento nada que indique criminalidad. Esto fue corroborado por la autopsia cuyo resultado se conoció por la mañana de este miércoles e indica que se trató de una muerte natural. Estamos a la espera de la identificación solamente, porque no tenía sus datos consigo', expresó.

Debido a esta definición, muy probablemente la causa se vaya a cerrar a la brevedad. Esto se debe a que nadie habría cometido algún delito que motive su acusación y una posible condenad.

'Todo indicaría que la causa se va a cerrar porque no hay delito. Esta persona vivía sola según el testimonio que nos dieron los vecinos. Lamentablemente no hay mucho más por hacer, se trata de una muerte más de otra de estas personas que viven en soledad y que no suelen tener visitas asiduas de familiares o amigos. Tendría un hermano que está tratando de buscar su documentación para entregarlo a la Morgue Judicial y que se realice la acta de defunción', sentenció.