Brutal robo en el Médano de Oro: 'Tenían a mi hija con un revólver en la cabeza'

Esta semana un sanjuanino vivió una situación realmente traumática en el departamento Rawson, debido a un hecho de inseguridad marcado por una violencia brutal. Un grupo de encapuchados armados ingresaron a su casa, lo tiraron al piso y le pusieron un revólver en la cabeza a su propia hija.

Mauricio Sesma, víctima de robo en el Médano de Oro, contó en Más allá de las Noticias con lujo de detalles que fue lo que ocurrió en su vivienda situada en Calle 11 y América. La indignante secuencia se dio sobre las 02:30 del pasado martes 23 de abril, cuando él se encontraba en compañía de su pequeña de 14 años de edad.

'Ella hace un deporte que se llama Endurance y estábamos por irnos de viaje, a las 04:00 nos juntábamos con su equipo. Estábamos despertándonos y notamos que los perros empezaron a ladrar. Mi hija se levantó a callarlos y nos dimos cuenta que se cortó la luz. Cuando abrió la puerta habían tres tipos que entraron corriendo, gritando y tirando tiros. Los tres estaban armados, dos con revólver y uno con una escopeta. Mi hija corrió hacia adentro a los gritos', relató.

En ese momento los tres intrusos, que tenían el rostros tapado, empezaron a patear todas las puertas y romper vidrios. Luego los tiraron al piso a ambos dentro de una misma habitación, mientras le exigían a Sesma que les diera todo el dinero en efectivo que tenía. Si bien él quería colaborar, aparentemente no entendían lo que él les estaba diciendo.

'Me tiraron al piso, me agarraron del cuello y me pedían plata pero no yo no podía ver a mi hija. Cuando la pude ver estaba en el piso con un revólver en la cabeza y al ver eso me perdí. Mi hija me dice que ha visto cuando me han pegado. Yo quería decirles que se llevaran todo pero no le hicieran nada a mi hija. Me llevaron al auto, les di la billetera pero en ese interín dieron vuelta toda la cabaña donde vivimos. El viaje nos costó un montón y nos quitaron todo'. explicó.

Acto seguido los delincuentes se llevaron el auto de Sesma, con toda la ropa y demás cosas que habían cargado para realizar su viaje. Dentro del vehículo cargaron el celular del hombre y un parlante. Sin embargo, no le quitaron su smartphone a la menor de edad, por lo que lo utilizaron para llamar al 911, permitiendo que la Seccional Médano de Oro se involucre.

'Agradezco a la Policía por la rapidez con la que se movieron y por como contuvieron tanto a mi hija como a mi. Mi hija tuvo la lucidez de cuando entraron guardar su celular y como estaba la luz cortada no la vieron. Eran tres personas por lo menos porque sabemos que habían más. Cuando amaneció vimos que a los vecinos también les robaron y le destruyeron el frente. Calculo que hubieron al menos 8 o 9 personas. Destrozaron aires acondicionados, bombas de agua y muchas cosas más porque son lotes nuevos entonces todos están construyendo', sentenció.