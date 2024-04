Fingieron ser policías realizando un allanamiento y desvalijaron a una familia

Un terrible episodio de inseguridad sufrió una familia de Pocito en el interior de su casa. El pasado viernes 26 de abril, alrededor de las 23 horas, 6 delincuentes encapuchados y armados simularon ser policías y llevar adelante un allanamiento, y les robaron todo. Según contó Leonela Castillo, la dueña de casa, les vaciaron la casa, llevándole hasta la comida que tenían en la heladera.

La pesadilla comenzó cuando el marido de Leonela salió a la puerta de la casa para ver qué pasaba ‘porque toreaban los perros’. Apenas salió, los delincuentes los sorprendieron viniéndole encima, y uno de ellos le gritó: ‘Policías, allanamiento’, para luego comenzar a pegarle, y apuntándole con un arma, ingresando a la vivienda.

La damnificada contó que a su marido los delincuentes comenzaron a pegarle con un fierro y a patadas. ‘El niño más chico me pedía leche por lo que me acerqué al comedor y me encontré con la escena. Fue aterrador, una pesadilla. Algunos lo tenían a mi marido tirado en el piso y no paraban de pegarle, otros fueron hasta la habitación donde dormía mi papá, lo levantaron, lo tiraron al lado de mi marido y también le pegaron’, contó.

A la mujer la sentaron junto a su niño de tres años, el más chico, y la amenazaron: ‘No te movas o te matamos a vos y al niño, te podemos matar, cortar un brazo o una pierna, mirá que tenemos entre 4 a 5 horas acá’.

Al ser una zona de fincas, el vecino más cercano vive a 100 metros, por lo que aseguró no escuchar nada. Los ladrones comenzaron a revolver el lugar y luego a vaciarlo. Le llevaron todo: electrodomésticos, muebles, ropa, ropa de cama, hasta todo lo que tenían en la heladera. ‘En un momento se sentaron a comer, parecía una burla, pero era una pesadilla. Una hora estuvieron en la casa’, comentó.

'Si nosotros queremos podemos volver', expresó uno de los ladrones antes de retirarse de la casa. La damnificada contó que luego de esperar unos minutos fueron hasta la comisaría y colocaron la denuncia. A la vivienda llegaron efectivos de la seccional pocitana y de la Brigada.

Este lunes en horas de la mañana, personal de la Municipalidad de Pocito se hizo presente en la casa, trayéndole ayuda a la familia damnificada. Leonela contó que no pudo mandar a sus hijos a la escuela porque los ladrones les llevaron los guardapolvos y hasta los útiles.

‘Desde la municipalidad nos dijeron que quizás mañana (por el martes) llegarían con ayuda psicológica para los chicos', contó la mujer. Leonela contó que sus hijos (11, 9 y 3 años) están aterrados. ‘Escuchan un ruido fuerte, una voz fuerte, pasar un auto y corren a esconderse’, precisó.

'Da mucha rabia ver cómo le están pegando a alguien y no poder hacer nada, y ver cómo nos llevaban todo', expresó.

Leonela contó que un día antes andaba por el lugar el mismo auto blanco (un Fiat Siena blanco). Así como también el mismo vehículo pasó por la puerta de la casa aproximadamente un mes atrás.

Para la familia víctima de este terrible hecho de inseguridad, los delincuentes actuaron por una situación con la finca que el padre de Leonela está tratando de resolver. Se trata de la posesión veinteñal, y según contó la damnificada hace un mes atrás quisieron sacarlos, desalojarlos, en una situación violenta en la que hasta los amenazaron.