Le destruyeron la casa por intentar evitar un robo en Pocito

El pasado 11 de mayo en horas de la madrugada una familia del departamento Pocito comenzó a vivir un verdadero calvario. Al retener a un ladrón que descubrieron tratando de robarles, se desató una ola de agresiones por parte de allegados a este caco. Directamente les destrozaron su hogar a piedrazos cuando todos estaban dentro y los amenazaron de muerte.

El padre de este grupo familiar, el cual no será identificado para resguardarlo tanto a él como a sus seres queridos, contó en Cien por Hora cuál es el infierno que están atravesando. El hombre relató que todo comenzó alrededor de las 03:00 del pasado sábado, cuando se encontraban en su casa del barrio Las Pampas.

'Se estaba bañando mi señora y mis hijos estaban en la cocina. Sentimos ruido en el fondo de casa y salieron mis hijos. Vieron un muchacho robándonos el lavarropas. Mi hijo logró agarrarlo a este chico mientras nosotros llamábamos a la comisaría. Se vinieron los amigos de este muchacho y nos empezaron a agredir, entonces nosotros tuvimos que dejarlo ir para meternos en la casa', expresó.

La situación no terminó allí, ya que durante la tarde del domingo 12 de mayo se presentaron en el lugar varios vecinos de la zona que aparentemente serían amigos o familiares del ladrón. Los mismos los amenazaron de muerte cara a cara, asegurándoles que les prenderían fuego la casa cuando estuvieron dentro.

Brutal ataque a una casa de familia en el barrio Las Pampas, en el departamento Pocito pic.twitter.com/Gwdus8QO9C — Canal 13 San Juan TV (@sanjuantv) May 13, 2024

'Dijeron que nos iban a quemar la casa si no nos íbamos y le pegaron a mi hijo mayor. Me acerqué a la comisaría y radiqué las denuncias. Les dije que si nos llegaba a pasar algo ellos serían responsables. Les identifique quienes eran las personas. 10 minutos después de que llegara a casa vinieron unas 20 o 25 personas. Nos apedrearon la casa, nos dispararon, me destrozaron la casa, la dejaron inhabitable. Tengo un bebé de 3 años que tuve que dejar en uno de los pasillos mientras llamaba al 911', relató.

Si bien efectivos policiales llegaron al lugar, la agresión no cesó. Cuando el entrevistado salió de su casa para atender a los uniformados, uno de estos agresores le asestó un piedrazo directamente en su cabeza. Como resultado el hombre cayó al suelo inconsciente.

'Salí y uno de ellos me pegó un piedrazo que me desmayó. Me desperté tirado en el piso de la cocina con dos policías tratando de reanimarme, me trasladaron al hospital y de ahí me fui a radicar otra denuncia. Pudieron detener sólo a uno de ellos', manifestó.

Esta persona pidió desesperadamente que las autoridades los asistan, ya que directamente no pueden dormir tranquilos ya que en cualquier momento pueden aparecer estas personas a atacarlos o al menos robarles.

'Necesito que nos den una solución del IPV, ya no podemos vivir acá. Tenemos mucho miedo, nos queremos ir de acá porque encima cuando volví de la comisaría descubrí que se tomaron el tiempo de robarnos todas las ventanas. La Policía hizo lo que estuvo a su alcance. No hemos dormido en toda la noche, estamos acá en el pasillo donde hemos tirado unos colchones. Hemos cerrado con llave con miedo a que se puedan meter', sentenció.