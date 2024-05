Le destruyeron la casa por evitar un robo: ya detuvieron al vecino ladrón

En horas de la madrugada del pasado sábado 11 de mayo una familia sanjuanina fue víctima de un intento de robo. Al tratar de evitar esta situación, intentando retener al delincuente, sin saberlo estaban marcando el inicio del infierno que vivirían al poco tiempo. Allegados al delincuente se presentaron para destruirle la casa y para robarle hasta las ventanas. Luego de varios días se supo que las autoridades pudieron detener al malviviente que se coló en el lugar en un principio.

Eduardo Lirola, jefe de la Policía de San Juan, habló con el móvil de Canal 13 para contar cuál fue el último avance que hubo en este caso. Sobre esta situación la autoridad contó que la persona que intentó robarle el lavarropas a esta familia del barrio Las Pampas en Pocito, es justamente un vecino de las víctimas.

'Es un barrio nuevo, no es común que se den estos hechos. Ya se ha detenido al autor y se ha puesto la seguridad que corresponda. El autor es oriundo de ese mismo barrio, es un vecino de los damnificados', explicó el funcionario policial.

Posteriormente fue el propio Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, el que habló con este medio sobre la situación crítica que vive la familia. Sobre esta situación manifestó que están en contacto con la Municipalidad de Pocito y con Desarrollo Humano, para tratar de atender todas las necesidades de estas personas además de velar por su seguridad.

'Sucedió en un momento en que no estaba presente el personal policial y él se fue por el ataque pero después regresó al domicilio. Estamos en contacto con la Municipalidad tratando de ayudarlo también con Desarrollo Humano. Sobre todo el tema es darles seguridad para que no vuelvan a ser atacados. Son daños a la propiedad y amenazas. No están muy lejos de la comisaría 7ma, creo que están a unas 15 cuadras de distancia. Lo mejor es el patrullaje continuo que un patrullero, moto o bicicleta incluso pase cada 30 minutos aproximadamente por la zona', sentenció.