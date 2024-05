El crudo relato del papá al que se le quemó la casa: 'Salimos 15 minutos y ardió todo'

Pasadas las 21:00 en el barrio San José del departamento Pocito, se desató una situación sumamente peligrosa e inesperada. Se trata de un incendio voraz en una casa prefabricada que terminó reducida a cenizas. Uno de los afectados relató cómo fue esa lamentable secuencia, asegurando que todo ardió en cuestión de 15 minutos.

Kevin, el padre de esta familia que vivía en el lugar y que está compuesta tanto por su pareja como por su hijo de 12 años, contó a Diario 13 cómo vivió el hecho. El hombre reveló que ellos se ausentaron de su hogar de manera temporal y que en cuestión de minutos comenzaron a recibir llamados que les avisaban que su casa estaba envuelta en llamas.

'Realmente no sabemos a ciencia cierta qué lo provocó y no podemos tocar nada porque van a venir a investigar, a ver si fue intencional o no. Nosotros salimos 15 minutos y habíamos dejado la estufa prendida, pero es alógena. Supuestamente si esa estufa se cae se apaga porque es alógena. Yo creo que debe haber sido la estufa, pero mi mamá que vive en la casa de adelante me dijo que se cortó la luz. Sin embargo, yo creo que fue un cortocircuito lo que pasó', expresó.

El damnificado contó que perdieron absolutamente todo lo que estaba dentro del inmueble. Se les quemó la ropa, los muebles, los electrodomésticos, literalmente todas las pertenencias que tenían en la morada.

'En 15 minutos todo se ardió y nos quedamos con lo puesto. Realmente perdimos todo, fue increíble. Yo tenía una moto 110 cc adentro, el aire acondicionado, el tele, la cocina, la heladera, el sommier que había comprado hace 6 meses. Fue terrible, llegaron los bomberos pero ya estaba todo ardido. Agradezco que no ha sido durante la madrugada que hubiéramos estado yo, mi mujer y mi hijo de 12 años. No se que hubiera pasado si nos quedábamos nosotros, fue una desgracia con suerte dentro de todo', sentenció.