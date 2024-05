Caso Julia Horn: sumaron al operativo perros que buscan 'restos humanos'

Este lunes 27 de mayo se sumó un nuevo elemento al operativo de búsqueda de Julia Horn en el Cerro Tres Marías. Se trata de un grupo de perros denominados 'RH', los cuáles están especializados en la búsqueda de restos humanos. Si bien todavía tienen la esperanza de hallar a la joven con vida, emplearon todos los recursos para tratar de conseguir nuevo indicios.

Diego Morales, subjefe de la Policía de San Juan, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la realidad del trabajo que pueden realizar los caninos. Sobre esto mencionó que una vez que se cumplen 3 días desde que se tuvo el primer rastro, la tarea se complejiza mucho más.

'División Canes tiene un plazo limitado de unas 72 horas en cuanto a los olores a percibir que dejó la persona que pasó por el lugar. Después se terminan disipando. Hemos tenido la dificultad de que los perros al tener que subir la montaña se agotan o se lastiman. No se lo puede alzar para que rastree, tiene que ir por tierra, pero también tenemos perros de RH que son de 'Restos Humanos'. No los queremos usar, pero por necesidad los hemos emplazado en el terreno para que nos den algún indicio', explicó.

Si bien las autoridades no descartan que esté viva, suponiendo que encontró algún lugar donde estar un poco más abrigada, comenzaron a utilizar estos animales para que sumen cualquier mínima pista a la búsqueda. Sumado a esto, Morales mencionó que hasta para los especialistas este es un operativo complejo, ya que por ejemplo si se quiere descender hacia alguna de las grietas, el terreno no les permite realizar ningún anclaje.

'Hay que hacer un anclaje humano que eso ya es algo muy técnico y específico. No necesitamos un accidentado más por esta búsqueda. Se nos ha limitado la visión, tuvimos días bastante malos para buscar. Este lunes sale el helicóptero que se le han colocado cámaras para que tome imágenes que no percibe el ojo humano y luego se reproducen en un televisor de alta definición. Julia llevaba prendas que no eran muy vistosas como uno suele usar. Esto hace un combo que no ha permitido que la encontremos', sentenció.