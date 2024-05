Un diputado sanjuanino sufrió un robo millonario en su casa en Zonda

El diputado provincial y actual presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, fue víctima de un violento escruche en su vivienda ubicada en Zonda. Los ladrones habrían ingresado a su propiedad y se llevaron elementos valuados en más de 2.000.000 de pesos.

Cornejo relató en Tiempo de San Juan que el robo fue el pasado sábado. En ese momento no habá nadie de su familia en el lugar por lo que todos se encuentran bien. A ello sumó que los delincuentes entraron a la casa por la puerta delantera, logrando llevarse varios artefactos electrónicos y elementos personales, incluyendo ropa y dos alhajas pertenecientes a Cornejo y su esposa. No obstante, el dirigente político aclaró que no se llevaron dinero.

La investigación del caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, bajo la dirección de los fiscales coordinadores Claudia Salica y Cristian Catalano. Además, la denuncia fue radicada en la Comisaría 14ª.