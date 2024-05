Esta es la casa donde fue asesinado el hombre de 69 años en Santa Lucía

Durante el pasado Día del Trabajador la provincia de San Juan registró un sangriento asesinato. El mismo se dio en el interior de una vivienda situada en el departamento Santa Lucía. La víctima fue un adulto mayor de 69 años de edad y el único acusado es un allegado del mismo.

El lugar del hecho fue un domicilio ubicado sobre la calle General Espejo, dentro del barrio Camilo Rojo el pasado miércoles 1 de mayo. Allí se encontraba Juan Carlos Muñoz quien aparentemente fue ultimado de un golpe en la cabeza seguido de múltiples cortes producidos con una tijera en distintas partes de su cuerpo, sobre todo en su mentón y en el cuello.

La casa actualmente está bajo custodia de personal de la Policía de San Juan, además de una cinta que recubre el frente de la vivienda. También hay una faja de clausura en la puerta principal para no permitir el ingreso de nadie que no sea autorizado por el Poder Judicial.

En ese sentido este viernes 3 de mayo a las 16:00 será la audiencia de formalización contra Alberto Díaz Núñez. Este sujeto residía en la misma vivienda o al menos se sabe que pernoctaba allí. No obstante, no se sabe que tipo de relación tenían porque no eran familiares, la víctima no le cobraba alquiler y se trata de determinar si eran amigos.