Brutal ataque a mazazos: esta es el arma con la que golpearon salvajemente a la mujer

El martes 7 de mayo, alrededor de las 19:40, un hombre agredió brutalmente a una mujer propinándole por lo menos 3 mazazos en una zona céntrica. El sangriento episodio dejó a la víctima luchando por su vida en el Hospital Rawson y al agresor prófugo. Diario 13 accedió a la imagen de la maza que fue utilizada por el sujeto, la cual forma parte de las pruebas que se secuestraron, puesto que la hallaron a los pies de la víctima inconsciente.

El horror y la conmoción se presentaron este 7 de mayo, cuando alrededor de las 19:40, un hombre agredió brutalmente a Yolanda Leguiza de 71 años en una zona céntrica. El sujeto, que según pudieron captar las cámaras de seguridad de una casa vecina, llevaba puesta una mochila, y se encontró de frente con la víctima en la vereda Norte de la calle 25 de Mayo entre Aberastain y Caseros, y le propinó por lo menos 3 mazazos, dejándola mal herida y huyendo hacia el Oeste, según reveló el fiscal Iván Grassi.

Los vecinos de la zona intentaron asistir a la agredida, y al notar que le costaba respirar y convulsionaba, la pusieron de costado, mientras llamaron al 911. El enojo fue grande con el personal médico de emergencia, quienes llegaron recién a las 20:05, para trasladarla al Hospital Rawson.

Según informó Grassi, en el Rawson luchaba por su vida, ya que, debido a su delicado estado, era sometida a una intervención quirúrgica. Los familiares de Leguiza fueron notificados del terrible hecho y llegaron al hospital a aguardar por su recuperación.

Todavía no está del todo claro si se trató de un ataque directo o un intento de robo. Aunque, hay un a prueba que hace suponer a la Justicia que no se trataría de un fallido asalto, ya que las cámaras de seguridad de una casa vecina registraron el ataque, dejándose ver que el sujeto llevaba puesta una mochila, que le pegó por lo menos tres veces con la maza, y que antes de fugarse de la escena corriendo hacia el Oeste, no hizo ningún amague de sacarle ninguna de sus pertenencias.