Muerte en Zonda: un día antes de la tragedia los vecinos denunciaron animales sueltos

A primeras horas de este lunes, un trágico accidente sacudió a los vecinos en Zonda, cuando un motociclista murió tras chocar con un caballo en las cercanías del Puente Blanco. La víctima, era un vecino muy querido del departamento, perdió la vida en un accidente que, según testimonios de los residentes, podría haberse evitado.

Patricia Giovneco, una vecina de la zona, compartió su frustración y tristeza en diálogo con Radio Sarmiento, revelando que habían habido denuncias previas sobre la presencia de animales sueltos en la ruta: “Lamentablemente, perdimos a un vecino muy querido del departamento. Yo, con otra compañera, llamamos a la comisaría, no nos pudimos comunicar, entonces llamamos al 911. Llegó el patrullero, me tomó declaración, me tomaron los videos y tuvimos que estar nosotras controlando el tránsito para evitar que los caballos se atravesaran constantemente”, relató Giovneco.

A pesar de sus esfuerzos y de haber notificado a las autoridades, las medidas tomadas no fueron suficientes para prevenir el accidente mortal. Giovneco detalló que, en su primer intento de denuncia, la respuesta fue limitada: “Solamente, me tomaron los datos y mi domicilio. A las 14 horas, llamamos la primera vez y luego a las 16hr. Primero vinieron a la zona y, en la segunda llamada, tomaron mis datos y mi domicilio y me sugirieron que vaya a la Municipalidad con el video que había hecho”, explicó.

El siniestro ocurrió cuando aún no había amanecido, lo que dificultó al conductor de la moto ver al animal en medio de la ruta. Este factor, combinado con la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, resultó en una tragedia que ha dejado a la comunidad de Zonda de luto y demandando respuestas.

La situación de animales sueltos en la vía pública no es un problema nuevo en muchas zonas rurales, y este incidente subraya la urgencia de abordar la cuestión con medidas preventivas más estrictas y efectivas. Los residentes ahora esperan que esta tragedia impulse a las autoridades a tomar acciones decisivas, atendiendo sobre todo a la constante peligrosidad del lugar.