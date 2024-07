OSSE advirtió a todos los sanjuaninos de una peligrosa estafa

Los estafadores se renuevan cada días más, buscando nuevas formas de engañar a los ciudadanos que trabajan cada día para ganarse el dinero de forma honesta. En ese sentido, ahora salió a la luz que hay delincuentes que se están haciendo pasar por personal de OSSE.

Recientemente se conoció que durante las últimas semanas, estafadores se han ido comunicando con los sanjuaninos por distintos medios, haciéndose pasar por empleados de Obras Sanitarias Sociedad del Estado. Por este motivo desde dicho ente publicaron un comunicado dirigido a toda la comunidad.

'Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informa a toda la comunidad que NO se ha creado ninguna cuenta de Facebook ni línea de WhatsApp ofreciendo descuentos o planea especiales. Recomendamos no responder ni brindar ninguna clase de información personal en caso de ser contactado por líneas no oficiales', rezaba el escrito.

Por último, cabe recordar que estas son las redes sociales y vías de comunicación oficiales y pertenecen a OSSE: