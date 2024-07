Balearon a ‘El Michelin’, un hombre conocido en el ambiente delictivo

Este lunes se produjo en Rivadavia un ataque a balazos a un hombre que luego despertó muchas sospechas. El que fue baleado fue Emiliano Andrés Reis, más conocido como ‘El Michalin’, en el ambiente delictivo. Según la Policía, es su prontuario delictivo el que hace sospechar sobre si realimente la balacera por parte de dos motociclistas fue un intento de robo o una especie de ajuste de cuentas.

Reis circulaba en moto por una calle de Rivadavia, en las inmediaciones del Barrio Aramburu y Villa Lourdes. En un momento, aparecieron en escena dos motociclistas que le dispararon varias veces, consiguiéndolo herir en sus piernas, para luego ser hospitalizado. La fuente policial indicó que se encuentra fuera de peligro.

Son los antecedentes de ‘El Michelin’ los que hace preguntarse a la Policía: ¿fue un violento ataque o un ajuste de cuentas? En concreto, desde la fuerza señalaron que comenzaron a investigar el ahora confuso episodio.

La víctima de este confuso y violento ataque les contó a los efectivos que lo auxiliaron, que a las 11, cuando circulaba en moto con un amigo, por las citadas calles del departamento, se le pusieron a la par otros dos hombres en otra moto. Uno de esos sujetos sacó un arma de fuego y le disparó puntualmente a él, según las versiones policiales que trascendieron.

Los atacantes, a los que Reis no pudo o no quiso identificar, escaparon a toda velocidad y no le robaron nada. Luego de unos minutos, el atacado fue asistido primero por policías y después por personal de emergencias médicas, quienes lo llevaron de urgencia del Hospital Rawson, donde fue atendido.

Personal de la Comisaría 27º dieron intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, porque pensaron que se trataba de un intento de robo. Sin embargo, dadas las circunstancias dudosas que rodean a Reis, el caso pasaría a la UFI Genérica.

Por último, el herido de bala indicó que no radicaría denuncia alguna, según puntualizó una fuente judicial.

El prontuario delictivo de ‘El Michelin’

Entre los antecedentes con los que cuenta Reis hay condenas por robo en 2014 y 2017. En 2019 cayó preso al ser sorprendido drogándose en el centro capitalino, mientras gozaba de salidas transitorias en el Penal Provincial.