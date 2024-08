Directora de una escuela fue allanada por la policía y acusó que fue una represalia

Ana Escuela es Directora de la Escuela Jorge Washington del departamento Pocito, hace algunos días había realizado denuncias públicas porque el establecimiento en el cual integra el equipo de conducción, fue nuevamente víctima de actos de vandalismo.

Estos hechos, según relató a algunos medios de comunicación son reiterados y no encuentran respuestas en el accionar del personal policial para tratar de evitarlos. "Hice descargos ante la falta de accionar policial", dijo.

Eso había ocurrido hace más de 10 días. El viernes 16 de Agosto en la noche, según contó Ana, llegó un patrullero de la Seccional 6° a su vivienda con dos efectivos, "César Gil y Matías Castro de la Comisaría 6° ", mientras ella festejaba supuestamente el cumpleaños de su prima y le dijeron que había denuncias por ruidos molestos por lo que debían ingresar a la casa. Ella se oponía porque no tenían una orden de allanamiento según contó.

Noticias Relacionadas Orrego llegó a Pocito y recorrió el avance de obras de la escuela J. Washington

Uno de los efectivos le habría manifestado: "asique vos sos la directora de la escuela Jorge Washington, la que odia a los policías". "Eso es gravísimo", destacó.

Continuó su relato diciendo que ingresaron al domicilio y sacaron a la gente que había como si fueran delincuentes "y no me dieron un minuto para explicar nada, no es un salón de eventos eso, como determinados vecinos creen y denuncian aseguró".

"Es mi casa, tengo clausurada la puerta que conecta del comedor a la cocina, las ventanas, me clausuraron mi propiedad". "Tengo que cocinar en la casa de mi mamá que es vecina mía", dijo la docente.

Agregó que: "yo lo asocio a esto como una represalia policial hacia mi persona, hoy me encuentro en un medio donde se ataca a mi persona, hablan de droga, alcohol, yo vivo con mis dos hijas en mi hogar, trabajo cumplo una función y nadie puede decir nada". "Estoy destruida porque se ha atacado a mi persona".

La mujer agregó que lo único que encontró en la casa la policía es "una conservadora con dos fernet, que yo tengo la foto", dijo. Agregó que se presentó a hablar con el comisario de la Seccional 6° y no tenía ni idea de esto, "hay un acta pero no la vi, no firmé, no me la dieron a conocer, no se entendía la letra". En la departamental tampoco tenían novedades este lunes, al igual que en el Juzgado número 2 de Pocito, según dijo la Vicedirectora de la Escuela Washington.

"Es abuso de autoridad, es represalia por lo que dije, están donde no tienen que estar, vinieron como 8 patrulleros", "no hay personas prófugas, me hice presente para que me digan de que se me acusa y nadie sabe nada", dijo la mujer. "Lo peor de todo es que se está dañando mi persona", contó la docente.