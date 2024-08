Molieron a golpes a una abuela de casi 90 años

Un hecho de inseguridad realmente violento ocurrió en la provincia de San Juan, durante la madrugada del pasado domingo. La víctima fue una abuela que se encontraba en su vivienda, cuando fue sorprendida por ladrones que la golpearon para robar un televisor.

La afectada por esta situación es Isabel Roca, una adulta mayor de 88 años de edad. La misma se encontraba durmiendo tranquilamente en su casa del barrio Juan Jufré, durante las primeras horas del 18 de agosto. Sin embargo, esa tranquilidad fue alterada por personas desconocidas.

La situación para la jubilada fue verdaderamente horrible, ya que no se despertó en el momento en que estos intrusos entraron, sino que ya habría los ojos cuando uno de ellos la estaba tomando por el cuello. Este sujeto le tapó la boca para que no grite. No obstante ella logró empujarlo y pararse, pero automáticamente ellos empezaron a golpearla para reducirla.

Si bien quisieron maniatarlo usando la sábana, ella se defendió en todo momento por lo que los delincuentes decidieron tomar rápidamente una TV de 42" para retirarse rápidamente del domicilio. Por el momento la principal sospechosa es que estos malvivientes se habrían acercado a la morada por el fondo que da con un calle paralela a las vías del ferrocarril, para luego dañar una puerta de reja y así colarse.

Actualmente la investigación del caso quedó en manos del personal de la Comisaría 9na, de la Brigada de Investigaciones Este y de la UFI Delitos contra la propiedad.