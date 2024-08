Se cayó la licitación para comprar 80 móviles para la Policía de San Juan

Recientemente desde el Gobierno Provincial dieron el visto bueno para que se realizara una nueva licitación. La intención de la misma era adquirir decenas de movilidades nuevas para la Policía de San Juan. La misma no llegó a buen puerto, ya que ninguna empresa pudo cumplir con el corto plazo que se exigía.

Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, contó ante el móvil de Canal 13 cuál fue el principal motivo por el cual se cayó este proceso licitatorio. Mediante el mismo las autoridades trataban de adquirir motos, automóviles y camionetas para sumar a la flota de la Fuerza Policial. Para ello habían destinado $3.151.631.495.

'Lo queríamos hacer en un breve término, pero el plazo es muy corto y parece que eso ha sido lo que ha generado el fracaso de la licitación. No se pudo hacer porque no hubo un oferente que pueda entregar la cantidad de vehículos que se le ha pedido. Así que vamos a seguir con la segunda etapa. Nos preocupa porque implica que, lamentablemente, la industria no nos ha dado la respuesta que pretendíamos', expresó.

Sánchez manifestó que a pesar de que este intento no tuvo el final que esperaban, seguirán trabajando en otros frentes. Por ejemplo tratarán de confirmar la llegada de las tan sonadas pistolas Taser y sumar más drones a los que ya tienen actualmente.

'El gobernador nos ha dado toda la posibilidad de hacer esta licitación tan importante, la primer compra grande que se va a hacer en materia de seguridad y las empresas que se presentaron dijeron que no podían entregar en tan corto tiempo. Pedíamos 80 vehículos entre autos, motos y camionetas, en un plazo de 30 días. Lamentablemente no se pudo', explicó.