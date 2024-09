Un padre fue toda una furia contra sus hijas que le sacaron el auto y chocaron contra una unidad de Red Tulum

Un choque entre un auto y una unidad 404 de Red Tulum provocó una situación dramática. Minutos después de que se produjera el siniestro en una esquina de Villa Unión, Chimbas, el propietario del vehículo involucrado y padre de las dos jóvenes que transitaban en el Ford rojo, llegó al lugar e intentó sacar a la fuerza a las muchachas, que asustadas, todavía permanecían sentadas en el rodado, según mostró en una transmisión en vivo, Diario Popular

Todo comenzó en el interior de la popular villa, en la esquina de Salvador María Del Carril y Jáchal. Según contaron en la trasmisión los pasajeros de la unidad del transporte público, el Ford se le apareció al colectivo, por lo que el chofer realizó una maniobra repentina con la que logró esquivarlo casi enteramente. A su vez, esta maniobra provocó que una pasajera resultara golpeada.

Los pasajeros de Red Tulum quedaron a un costado de la calle esperando a que otra unidad los recogiera

En plena trasmisión en vivo llegó un patrullero. Los efectivos comenzaron a tomar acto en el hecho preguntándole si se encontraban bien a las jóvenes que circulaban en el auto. Esta a su vez les contaron a los efectivos, aunque con escasos datos, como se produjo el choque.

Segundos después llegó al lugar el padre de las jóvenes, que se mostró ofuscado. Sin mediar palabra intentó sacar a la fuerza a una de sus hija del vehículo mientras los efectivos lo sujetaban y le pedían que se detuviera. El propietario del auto expresó 'no, no voy a parar nada', y acto seguido continuó con su descarga contra su hija: 'Callate, te voy hacer re cagar, ya me tenes cansado', fueron las expresiones del papá enojado.

Totalmente ofuscado con sus hijas se mostró el dueño del auto

El padre totalmente sacado caminó nervioso por todo el frente del auto insultando a sus hijas. En el lugar, donde se habían juntado varios vecinos y transeúntes que pasaban por la zona, los mormullos eran una constante. 'Agradece que está viva', le gritó una joven al hombre furioso. Luego, los vecinos le reclamaron que desde su llegada al lugar del siniestro hasta ese momento solo les recriminó a sus hijas por el estado en que había quedado el auto, sin preguntarles ni una vez si estaban bien tras lo ocurrido.

En la trasmisión en vivo del medio local quedó relatado el nerviosismo con el que transitaba esos minutos el propietario del auto. Los pasajeros de la Red Tulum estaban a un costado del colectivo esperando que otra unidad los recogiera, mientras el chofer de la unidad gestionaba esta acción, el periodista de Diario Popular se subió al colectivo y le consultó sobre la mecánica del choque. El colectivero contestó: 'Fue menor a lo que podría haber sido, porque el auto bordó venía muy rápido. Afortunadamente, logré esquivarlo lo más que se pudo'.

El Ford rojo del choque

'El del auto tuvo la culpa, salió de repente rápido, el colectivo frenó, pero no alcanzó', contó una mujer que estaba todavía conmocionada por el siniestro, ya que viajaba en la unidad 404 al momento del hecho.

La única víctima del siniestro, una pasajera

La mujer que resultó herida no quedó en grave estado. La víctima del siniestro quedó en uno de los asientos dentro de la unidad de la Red Tulum esperando por la ambulancia que varios minutos después del siniestro no se aparecía en escena.