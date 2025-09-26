Un trágico episodio conmocionó este jueves al departamento 25 de Mayo, donde un hombre de avanzada edad fue hallado sin vida en el interior de un condominio de alquiler, según contó el periodista Ariel Rodríguez en sus redes sociales.

Según informaron fuentes policiales, la víctima residía en una de las habitaciones del complejo. Fue su propio hijo quien descubrió la escena, luego de acercarse al lugar al notar que el hombre no se había presentado a almorzar como era habitual.

El inmueble permanece bajo custodia policial mientras los peritos trabajan en la recolección de pruebas. La causa fue caratulada en principio como presunto suicidio, aunque se aguarda el resultado de la autopsia que permitirá establecer con precisión las circunstancias de la muerte.

Las autoridades destacaron que las investigaciones continúan y que toda la información quedará sujeta al avance de las pericias.