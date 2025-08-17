A lo "Toretto" y armado: detuvieron a un hombre con un revólver

En la madrugada de este domingo, en Chimbas, la Policía aprehendió a un hombre de 42 años. El primer motivo fue que realizaba maniobras peligrosas con su auto, pero al revisar el vehículo, los efectivos se encontraron con que llevaba consigo un arma de fuego.

La información policial indicó que, al momento de la detención, al sujeto, identificado como Gastón Darío Arustiza, le realizaron el palpado de protocolo. Fue allí que descubrieron que portaba un revolver calibre 38.

El hecho comenzó a las 2:35 en el interior de Villa Lucrecia cuando personal policial patrullaba la zona y observaron al Chevrolet Astra realizando maniobras peligrosas. Al acercarse el patrullero, Arustiza aceleró, emprendiendo de esta manera, la huida a alta velocidad por Tucumán hacia el Sur. Esto motivó una persecución policial.

La persecución al sujeto finalizó en la intersección de Tucumán y Oro, cuando lograron que el conductor detuviera la marcha. Acto seguido le realizaron el palpado y descubrieron el arma, por lo que los uniformados resolvieron aprehenderlo.

Arustizia tiene domicilio en Barrio Rural 1, Santa Lucía, y portaba un arma de fuego tipo revolver calibre 38, iniciando procedimiento de Flagrancia, detalló la Policía.