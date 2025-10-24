El pasado domingo en el barrio Cenobia Bustos, en Rawson, sucedió un curioso hecho cuando dos delincuentes robaron una perra raza dogo argentino y huyeron del lugar.

El hecho ocurrió cuando los ladrones sustrajeron a “Sheila”, una cachorra que se encontraba en el patio de una vivienda. Vecinos advirtieron la situación y alertaron al dueño, quien de inmediato salió a buscar a los responsables.

Tras recorrer algunas cuadras, el hombre halló a su mascota en otra casa, desde donde se escuchaban sus llantos. Al dialogar con el propietario de esa vivienda, este aseguró que había recuperado al animal porque creyó que era su perro, que también había sido robado días atrás.

Sin embargo, el argumento no convenció al damnificado, quien decidió llamar a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, el supuesto “rescatista” terminó reconociendo que su mascota perdida era un macho, mientras que la perra hallada era una hembra. Ante esto, los investigadores sospechan que el hombre habría comprado la perra a los ladrones, pensando que se trataba de su animal.

Finalmente, personal policial detuvo a los dos sospechosos del robo, identificados como Diego Ontiveros y Tomás Martínez. Este último cuenta con antecedentes y había recuperado la libertad a fines de septiembre tras cumplir una condena en el penal de Chimbas.

El caso quedó a disposición del juez Fernández Caussi. Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los acusados, pero la defensora oficial Sandra Leveque pidió su liberación. Finalmente, el magistrado resolvió dejarlos en libertad bajo medidas de coerción morigeradas.