La desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el niño de tres años visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en un paraje rural cercano a Ballesteros Sud, Córdoba, sumó un nuevo capítulo que podría cambiar el rumbo de la investigación.

Esto se debe a que la familia del pequeño solicitó la detención de dos vecinos, de 21 y 16 años, luego de que la Justicia secuestrara sus celulares y encontrara material de abuso y explotación sexual infantil.

Lian desapareció mientras estaba en su casa junto a sus padres y hermanos, a tres kilómetros del pueblo. Según el relato familiar, pasadas las 16, su hermana salió a buscarlo para merendar y descubrió que no estaba. En ese momento vestía un pantalón azul y no llevaba remera; esa prenda fue encontrada al día siguiente en la puerta de la vivienda.

Desde entonces, los rastrillajes se concentraron en la “zona cero”, donde varias familias trabajan en la fabricación de ladrillos. El caso se investiga como un posible secuestro extorsivo, aunque no se descartan otras hipótesis.

Fuentes cercanas a la causa confirmaron a La Voz que las sospechas apuntan a dos vecinos de la familia Flores Soraide. Ambos habrían incurrido en contradicciones durante sus declaraciones.

“La Justicia tuvo desde el principio elementos suficientes para actuar”, aseguró Rodrigo Tripolone, abogado de la familia, al justificar el pedido de detención. Tripolone cuestionó además la falta de avances concretos durante los siete meses de investigación.

Los peritajes realizados a los teléfonos de los sospechosos revelaron datos alarmantes: en el celular del adolescente se encontraron más de 40 archivos de abuso sexual infantil, mientras que en el del mayor se detectaron dos archivos de pedofilia y miles de videos de contenido pornográfico.

Si bien el análisis digital no permitió determinar si el material fue producido o distribuido por los sospechosos, las evidencias fueron calificadas como “de extrema gravedad”.

Ante esta situación, la familia solicitó además la intervención de organismos nacionales e internacionales para ampliar la pericia digital y rastrear posibles conexiones con redes de explotación infantil.