A un abuelo le robaron y lo amenazaron con una escopeta en Chimbas
La víctima es un adulto mayor de 81 años, quien se encontraba junto a su hijo cuando todo sucedió.
Una situación indignante se produjo en San Juan durante el pasado fin de semana. El afectado fue un anciano que no sólo sufrió un robo en el interior de su vivienda, sino que también le apuntaron con una escopeta.
Todo sucedió en el departamento Chimbas, cuando un hombre de 81 años se encontraba junto a su hijo. En ese contexto ellos descubrieron que alguien había forzado la puerta trasera de su hogar, robando diferentes objetos de valor.
Estas dos personas comenzaron a investigar para tratar de dar con el responsable. Fue en ese contexto que se cruzaron con un sujeto de 36 años identificado como Luis Fernando Citkovic, el cual los amenazó de muerte a ambos con una escopeta calibre 16.
Ante esta situación estas dos personas pidieron ayuda a las autoridades, lo que derivó en que efectivos de la subcomisaría Santa Lucía Este se presentaran en el lugar y detuvieran al sujeto armado.