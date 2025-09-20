Un chico de 14 años resultó con graves quemaduras luego de un accidente doméstico ocurrido en la noche de este viernes en una vivienda del barrio Bella Vista, en San Martín en San Juan. El adolescente se encontraba calentando agua para bañarse cuando se le cayó una olla con líquido hirviendo, lo que le provocó lesiones en las piernas y en la zona genital.

El hecho sucedió cerca de las 23 horas. Según el relato de la madre, el calefón de la vivienda estaba roto y debían calentar agua en ollas. En esas circunstancias, el menor se resbaló mientras trasladaba una de ellas hacia el baño, lo que desencadenó el accidente.

De inmediato, la mujer llamó a una ambulancia. Desde el Hospital Marcial Quiroga informaron que el adolescente ingresó con quemaduras de tipo A y B en sus piernas y en la zona genital.

El joven permanecía internado en ese centro de salud, donde se le practicaban curaciones, y se encontraba fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales N.° 2, bajo la dirección del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.