Recientemente se conoció en San Juan el robo que sufrió una joven el pasado fin de semana. Todo sucedió cuando ella estaba intentando vender una moto y se reunió con un supuesto comprador. En ese momento el hombre le pidió probarla; ella accedió y el sujeto no regresó más.

La afectada es una mujer de apellido Pastén, quien estaba tratando de vender una Yamaha Crypton 110 cc. Con ese objetivo hizo una publicación en redes sociales, medio por el cual la contactó un hombre mostrándose interesado. El mensaje llegó de un perfil que llevaba el nombre de “Mati Domínguez”.

Luego de charlar unos minutos, acordaron juntarse el pasado sábado a las 22:00 en el Parque de Mayo para completar la transacción. Efectivamente, el sujeto apareció en calle Urquiza, en cercanías del Aldo Cantoni. Allí estuvieron charlando y acordaron un precio, pero antes de pagar él le preguntó si la podía probar.

A Pastén este pedido no le hizo ruido y aceptó. Así fue como “Mati Domínguez” se subió a la moto y aceleró. Tomó por calle Urquiza hacia el norte y perdió de vista a la dueña del rodado. Si bien ella esperó pacientemente en el lugar a que él volviera, esto nunca ocurrió.

El hombre le hurtó la moto, por lo que Pastén fue a radicar la denuncia, contándole a las autoridades lo que le acababa de suceder. Ahora el caso está siendo investigado por los especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad, quienes todavía no dan con el rodado ni con el malviviente.