Por la tarde del pasado miércoles 21 de agosto sucedió algo sorpresivo en San Juan. Se trata de que alguien abandonó una camioneta en una zona sumamente transitada de Capital. Cuando las autoridades la investigaron, descubrieron que había sido robada en Mendoza.

Todo comenzó cuando personal de la Brigada Femenina de la Policía de San Juan, fue alertado sobre un vehículo que llevaba mucho tiempo detenido sobre Avenida España. Se trataba de una Renault Kangoo que estaba estacionada en el tramo comprendido entre calle San Luis y Avenida Libertador.

Al ver que nadie se acercaba al rodado, las autoridades comenzaron a investigar su patente (OBE 032). Así fue como descubrieron que tenía pedido de secuestro ordenado por la Fiscalía de Instrucción N°16 de Mendoza.

Esto se debe a que la Kangoo forma parte de una causa caratulada como Hurto agravado. Por este motivo fue secuestrada y trasladada a la comisaría 4°, esperando para que pueda ser retornada a la vecina provincia.