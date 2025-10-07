Abusaron a una mujer en un colectivo de la Red Tulum
El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado lunes 6 de octubre, cuando la unidad cumplía su recorrido.
Una sanjuanina vivió una situación horrenda durante la tarde del pasado lunes. Ella se encontraba viajando en un colectivo de la Red Tulum, cuando de un momento a otro un sujeto desconocido comenzó a apoyar sus partes íntimas contra su cuerpo.
La mujer relató que ella viajaba en una unidad del transporte público sin problemas, hasta que llegó a la intersección de Avenida Libertador y calle General Acha. En ese momento ella iba sentada, cuando se le acercó un hombre que ella no conocía.
Este sujeto de forma inesperada comenzó a rozar sus partes íntimas contra su cuerpo, motivo por el cual la víctima comenzó a gritar fuertemente. Todos los pasajeros se asustaron al no saber que ocurría hasta que vieron la desagradable maniobra de este desconocido.
Ante esta situación se dio aviso a las autoridades quienes detuvieron al degenerado, quedando alojado en los calabozos de la comisaría 3°. Por otro lado, la víctima fue llevada hasta las oficinas de CAVIG para que radicara la denuncia forma contra este sujeto que todavía no ha sido identificado.