Una sanjuanina vivió una situación horrenda durante la tarde del pasado lunes. Ella se encontraba viajando en un colectivo de la Red Tulum, cuando de un momento a otro un sujeto desconocido comenzó a apoyar sus partes íntimas contra su cuerpo.

La mujer relató que ella viajaba en una unidad del transporte público sin problemas, hasta que llegó a la intersección de Avenida Libertador y calle General Acha. En ese momento ella iba sentada, cuando se le acercó un hombre que ella no conocía.

Este sujeto de forma inesperada comenzó a rozar sus partes íntimas contra su cuerpo, motivo por el cual la víctima comenzó a gritar fuertemente. Todos los pasajeros se asustaron al no saber que ocurría hasta que vieron la desagradable maniobra de este desconocido.

Ante esta situación se dio aviso a las autoridades quienes detuvieron al degenerado, quedando alojado en los calabozos de la comisaría 3°. Por otro lado, la víctima fue llevada hasta las oficinas de CAVIG para que radicara la denuncia forma contra este sujeto que todavía no ha sido identificado.