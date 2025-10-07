La investigación por el presunto abuso sexual ocurrido este lunes en pleno microcentro sumó un giro inesperado: el hombre detenido podría tener pedido de captura en la provincia de Buenos Aires.

El caso salió a la luz luego de que una mujer denunciara haber sido atacada dentro de un colectivo. Según relató la víctima, sintió humedad en su cuerpo y, al darse vuelta, vio al sujeto acomodándose el pantalón. Entre gritos, intentó limpiarse con alcohol, mientras que algunos pasajeros descendieron rápidamente de la unidad, lo que complicó la recolección de testigos.

La identificación del sospechoso no fue sencilla, ya que al momento de ser arrestado brindó datos falsos. Finalmente, a través de sus huellas digitales, la Policía logró confirmar quién era. Esa verificación abrió otra línea de investigación: se analiza si el individuo registra antecedentes y un pedido de captura vigente en Buenos Aires, lo que agravaría su situación judicial.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido a disposición del fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG, quien ordenó pericias sobre la ropa de la víctima. Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron que será complejo comprobar el tipo de sustancia presuntamente involucrada, ya que la mujer se limpió inmediatamente.

En las próximas horas se definirá si el sospechoso continúa tras las rejas o si recupera la libertad, aunque la posibilidad de que pese sobre él un requerimiento judicial de otra provincia lo complica aún más.