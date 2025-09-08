Un nuevo accidente de tránsito se registró en el departamento de Santa Lucía. El hecho ocurrió este lunes 8 de septiembre, alrededor de las 17:10 horas, en Callejón Herrera, a pocos metros al sur de Ruta Nacional 20, cuando una motocicleta impactó contra un camión.

De acuerdo al informe policial, el camión Scania con acoplado, era conducido por Enrique González, de 50 años, quien circulaba hacia el sur por Callejón Herrera. Al momento de ingresar al predio de la empresa American Trans SRL, fue colisionado en el costado izquierdo por una moto Gilera 110 cc, color azul, manejada por Franco Ale, de 21 años.

El motociclista sufrió golpes y dolor en sus manos, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Rawson. Según las primeras apreciaciones médicas, no presentaba lesiones de gravedad, aunque quedó en observación.

En la escena trabajó personal de la Comisaría 5ª. La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de lesiones culposas en accidente de tránsito.