Un nuevo accidente de tránsito ocurrió este viernes 29 de agosto en pleno centro de Capital, más precisamente en la esquina de 25 de Mayo y Entre Ríos, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron y reavivaron el reclamo de los vecinos por la colocación de semáforos.

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas cuando un Chevrolet Prisma blanco circulaba por calle 25 de Mayo de este a oeste e impactó contra una moto Zanella ZB de 110 cc que transitaba por Entre Ríos hacia el norte. Según la mecánica del siniestro, el motociclista tenía la prioridad de paso, aunque en esa esquina es frecuente que no se respete la derecha.

En la moto viajaba un joven de entre 20 y 30 años, quien resultó herido y fue trasladado en ambulancia al hospital para una evaluación médica. A simple vista no presentaba lesiones de gravedad, aunque el procedimiento obligó a cortar el tránsito por algunos minutos en calle 25 de Mayo hasta Mendoza.

La conductora del automóvil, una mujer de aproximadamente 50 años, auxilió inmediatamente al motociclista herido mientras aguardaban la llegada de personal de emergencias.

Vecinos del lugar alertaron a Diario 13 sobre el accidente y, una vez más, reclamaron a las autoridades municipales la instalación de semáforos para ordenar el tránsito en esa intersección, donde aseguran que los siniestros viales son cada vez más frecuentes.