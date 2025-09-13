Este viernes se registró un nuevo episodio de amenazas de bomba en San Juan, esta vez en el Servicio Penitenciario de Chimbas. La alerta llegó a través de un llamado al 911, donde se escuchó claramente una voz masculina que informó sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo.

Ante la advertencia, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de seguridad del establecimiento. Según se informó, los casi 1.800 internos no fueron evacuados, pero se realiza una requisa sectorizada en distintos puntos del penal para descartar cualquier riesgo.

La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Pringles, y hasta el momento se pudo determinar que el número desde el cual se realizó la llamada está registrado en San Juan. Los equipos policiales trabajan en la geolocalización del dispositivo telefónico con el objetivo de identificar al responsable de la amenaza.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y señalaron que se seguirán los procedimientos de seguridad establecidos, a la espera de avances en la investigación para esclarecer el origen de la alerta.