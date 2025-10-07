Un accidente vial ocurrido este lunes en la localidad de Rawson dejó como saldo a una niña de 7 años herida, luego de ser atropellada por un vehículo. Es el segundo episodio de características similares que involucra a una menor y a un vehículo, en los últimos días.

El hecho se produjo alrededor de las 19hs, cuando Pedro Godoy, de 30 años, se encontraba junto a su sobrina descargando pertenencias de un vehículo. En ese momento, la menor salió corriendo hacia la calzada y fue embestida por un Citroën C3 gris, conducido por Cecilia Méndez Pérez, de 45 años, publicó diario El Zonda.

Al arribar los efectivos policiales a calle Aman Rawson, entre Laprida y Perona, donde sucedió el siniestro, encontraron a la niña tendida sobre la calzada, acompañada por su madre y rodeada de vecinos que se acercaron para asistirla. La menor presentaba dolores en distintas partes del cuerpo, aunque se mantenía consciente, según informaron las autoridades.

Pocos minutos después, una ambulancia del Hospital Rawson llegó al sitio y trasladó a la niña para su atención médica.

Este es el segundo siniestro que ocurre en los últimos días, protagonizados por una menor de edad y un vehículo. La diferencia en esta ocasión, es que lo ocurrido hace algunos días atrás, tuvo el aliciente de que el vehículo se dio a la fuga.

Sobre este nuevo episodio sucedido en Rawson, la Policía dio intervención a las autoridades judiciales y realizó los trámites de rigor para determinar las responsabilidades del siniestro, mientras el vehículo involucrado quedó a disposición de la investigación.