Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el departamento Rivadavia, donde personal del Comando Radioeléctrico Oeste logró detener a un joven que había robado botellas de cerveza de un almacén ubicado en calle Calivar y Lavalle.

El operativo comenzó cuando un transeúnte alertó a los efectivos sobre la sustracción en el comercio. Con las características aportadas, los uniformados iniciaron recorridas en la zona y rápidamente localizaron al sospechoso, identificado como San Francisco Ulises, de 21 años, domiciliado en Barrio Marquesado II, en La Bebida.

Durante la requisa, el joven había ocultado dos botellas de cerveza marca Corona en una acequia cercana, que fueron recuperadas por los efectivos.

El propietario del almacén reconoció al aprehendido y relató que en varias oportunidades lo había asistido con mercaderías y dinero. Pese a ello, el sujeto terminó protagonizando el ilícito.

La intervención quedó a cargo del ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Santiago Bruno, quien ordenó el inicio del procedimiento correspondiente bajo la carátula de hurto.