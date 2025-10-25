Personal de la Comisaría 5ª logró la detención de un hombre por intento de robo en Santa Lucía. El sospechoso, identificado como Diego Jesús Vila, de 46 años, fue aprehendido en la intersección de calles Rivadavia y Roque Sáenz Peña.

La intervención policial se activó tras la denuncia de un damnificado que había detectado la sustracción de la batería de su vehículo y logró alertar a los uniformados sobre el presunto autor.

Al llegar al lugar indicado, los efectivos lograron interceptar y aprehender a Vila, quien aún tenía en su poder la batería del automóvil.

El detenido quedó inmediatamente a disposición de la justicia. El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, con la intervención de la ayudante fiscal María del Valle Villalba. La rápida acción de la víctima y de la policía permitió frustrar el robo y poner al responsable ante la justicia.

Enfrentamiento en Caucete

Desde hace algunos meses la comunidad de Caucete viene sufriendo enfrentamientos entre vecinos de diferentes barrios. Este viernes hubo una brutal pelea entre los habitantes del barrio Guayamas. Se cree que hubo disparos, piedras, insultos y una persona habría terminado herida.

De acuerdo a lo que publicó el periodista Ariel Rodríguez en sus redes, un grupo de personas ingresó a una vivienda, provocó destrozos y luego se habría atrincherado en el lugar.

Según las primeras informaciones, el enfrentamiento habría comenzado por una disputa entre familias del mismo sector, lo que derivó en una pelea que dejó al menos una persona herida.

En los videos que se conocieron tras la pelea en este barrio se puede ver a un grupo de personas dentro de una vivienda. Estos jóvenes que están dentro de la propiedad responden a los gritos que profería un hombre que estaba fuera de la vivienda en cuestión.

En las imágenes se puede ver vidrios de ventanas rotos, un auto dañado y grandes pedazos de ladrillos que utilizaron como proyectiles. Además, en otra de las fotos se observa una mesa tendida con varios platos servidos con milanesas que los comensales no pudieron comer debido a que se desató el conflicto.