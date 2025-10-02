Un violento episodio ocurrido a la salida de un boliche en Rincón de los Sauces, Neuquén, quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y generó fuerte indignación. Las imágenes muestran a un grupo de al menos diez jóvenes golpeando brutalmente a un chico que estaba tirado en el suelo, mientras algunas chicas intentaban defenderlo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en las inmediaciones del boliche VIP, ubicado en esa localidad del noreste neuquino. En el video, de casi dos minutos, se observa que varios jóvenes patean y golpean al muchacho tendido sobre el asfalto, mientras otros miran sin intervenir. Incluso, se ven automóviles que circulan por la calle pero no se detienen para frenar la agresión.

Pese a la repercusión que tuvo el material, la Policía de Neuquén confirmó que no recibió denuncias formales sobre la golpiza. “Sobre ese video no tenemos denuncias ni conocimiento. El único hecho en el que tomamos intervención fue el de dos chicas jóvenes que se pelearon este domingo”, declaró el comisario Juan Valenzuela, jefe de la Comisaría 35, en diálogo con la radio LU5.

“Cuando sucede un hecho así, lo habitual es que la gente se acerque a la comisaría y formalice un escrito. A partir de ahí se piden las filmaciones y demás pruebas. Me sorprende que no tengamos registros de esto”, agregó Valenzuela.

El comisario remarcó que la falta de denuncia podría explicar la ausencia de medidas oficiales. “Si la Fiscalía hubiese tomado conocimiento, ya nos habría dado directivas para actuar”, sostuvo.

Por su parte, el portal Patagonia Press informó que el video corresponde a la misma madrugada en la que se registró la pelea entre dos jóvenes mujeres, hecho que sí fue denunciado y que también ocurrió a la salida del boliche VIP. Hasta el momento, se desconocen los motivos que desataron la violenta golpiza grupal.

El episodio reavivó el debate sobre la violencia juvenil y la inacción de los testigos, que observaron el ataque sin intervenir ni dar aviso a las autoridades. Mientras tanto, la Policía aguarda que la víctima o testigos directos se presenten para radicar la denuncia y avanzar con la investigación.