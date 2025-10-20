En la tarde de este lunes, dos personas al menos resultaron herida tras recibir al menos un balazo dentro de la Villa Hipódromo, en el departamento Rawson. Según confirmaron fuentes policiales, un hombre fue detenido y señalado como el principal sospechoso del hecho.

Hasta el momento, no se precisaron los motivos que originaron el ataque ni el estado de salud de la víctima.

La Policía continúa trabajando en el lugar para determinar cómo ocurrió el episodio y si existía algún vínculo entre el detenido y la persona herida.