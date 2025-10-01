Una pareja sanjuanina fue víctima de una millonaria estafa virtual cuando intentaba vender un horno a través de la plataforma Marketplace. Los delincuentes, mediante engaños, obtuvieron sus datos bancarios, vaciaron sus cuentas y sacaron préstamos a su nombre, logrando apoderarse de $10 millones.

El hecho ocurrió el lunes 29 de septiembre por la noche en una vivienda de la calle Reconquista, en Capital, según informaron fuentes policiales. Las víctimas, identificadas por su apellido Bossi, realizaron la denuncia en la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía de San Juan.

De acuerdo con el relato de la pareja, todo comenzó cuando publicaron en Marketplace la venta de un horno a gas. Ese mismo lunes, en horas de la siesta, recibieron un mensaje de un supuesto comprador con quien acordaron la operación. Sin embargo, el desconocido les aseguró que, por error, en lugar de transferirles $35.000, les había enviado $3.500.000.

Con el argumento de enmendar el supuesto error, el estafador les indicó que recibirían el llamado de un agente bancario para devolver el dinero. Minutos después, se comunicó un hombre que se presentó como representante de la entidad financiera y les fue dando instrucciones para operar en su cuenta.

Sin saberlo, los damnificados facilitaron sus datos de home banking y los delincuentes ingresaron a sus cuentas. De esa manera, vaciaron sus cajas de ahorro y gestionaron préstamos a nombre de la pareja. En total, el perjuicio económico ascendió a $10 millones, que fueron transferidos a cuentas desconocidas, confirmaron fuentes de la investigación.

La policía trabaja para rastrear el origen de las transferencias y dar con los responsables de la maniobra fraudulenta.